Aloisio Hernández

Miércoles 19 Abril 2023 07:41

Eddie Jordan, fundador del equipo Jordan, respaldó la decisión de Lewis Hamilton de criticar a los ingenieros de Mercedes, aunque admitió que no le hubiera gustado que uno de sus pilotos lo hiciera cuando era dueño de un equipo.

Mercedes ha estado lejos de desafiar a los Red Bulls por victorias en carreras esta temporada, aunque un caótico Gran Premio de Australia proporcionó su primer podio del año.

El siete veces campeón acusó al equipo de no escucharlo cuando estaba desarrollando el W14 y, aunque suavizó sus comentarios más tarde, insistió en que 'tenía razón' mientras retrocedía.

De momento, parece que las Flechas de Plata estarán en la pelea por ser "el mejor del resto" con Aston Martin y Ferrari.

Hamilton logró el primer podio del año para Mercedes

Respaldo

Hablando sobre los comentarios de Lewis, Jordan dijo: "Como propietario de un equipo, no te hubiera gustado.

"Sin embargo, si yo fuera un piloto y escuchara al dueño del equipo decir: 'Creo que los ingenieros nos han defraudado y se han perdido algo aquí, y se han perdido algo allá'. Soy crítico con Toto y con el equipo.

"Con el poder y la fuerza y el conocimiento y el respaldo que han tenido, Mercedes debería ser al menos competitivo para darnos a nosotros, los apostadores que pagan, una pelea realmente buena.

"No quiero ir a ver un Gran Premio que va a quedar tercero detrás de los Red Bulls. Desafortunadamente, en este momento eso es lo que está sucediendo. Creo que Toto necesita reunir a sus tropas, necesita para ganar la confianza total y absoluta de todas las partes, incluido Lewis.

"Lewis no habría dicho eso si no hubiera habido ese sentimiento abiertamente dentro del equipo. ¿Puedo criticar a Lewis por decir lo que dijo? No me hubiera gustado, pero tenía que haber una razón para ello.

"Primero quisiera averiguar cuál fue el motivo y si fue válido? ¿Fue justificable? Y partir de ahí. No ha habido repercusiones, así que tendría que decir Lewis tenía todo el derecho de decir lo que dijo", dijo Jordan al Express esta semana.