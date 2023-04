Aloisio Hernández

Sergio Pérez seguirá siendo compañero de equipo de Max Verstappen en Red Bull en los próximos años. Al menos eso es lo que cree Pedro de la Rosa, ex piloto y asesor de Aston Martin.

El contrato del mexicano acaba en 2024 y siguen sin existir garantías sobre una posible renovación.

Checo ha ganado, hasta el momento, cuatro carreras con el equipo de Milton Keynes.

Checo ganó el GP de Arabia Saudita

Además, colaboró de manera importante en los dos campeonatos conseguidos por Max Verstappen y el título de constructores en 2022.

Luego de ser haber apoyado al equipo en sus dos primeros años, el mexicano espera poder estar en la pelea por el título, ya que el RB19 parece ser un auto sumamente superior.

Se queda

Hablando sobre el futuro de Checo, De la Rosa dijo: "Creo que 'Checo' se quedará con Red Bull, porque ha estado conduciendo más fuerte en cada carrera desde su llegada.

"Además, ha demostrado ser capaz de adaptarse al coche y al equipo Red Bull. Eso no es fácil, pero Pérez es un ejemplo de alguien que lo ha logrado.

“Los coches actuales son complejos, no se pueden probar, por lo que hay que jugar con cosas como el equilibrio de los frenos, el diferencial, etc. Pérez es bueno en eso y se desempeña bien. No veo por qué Red Bull lo reemplazaría", dijo De la Rosa en el podcast F1 Nation.