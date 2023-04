Ángel Armando Castellanos

Martes 18 Abril 2023 12:45

Daniel Ricciardo reconoció que tuvo culpa en los resultados de McLaren en 2021 y 2022. Ahí se dio cuenta que realmente había detalles que debía mejorar.

Cuando llegó al equipo británico se asumía como el número 1, pero chocó de frente con la realidad y entendió que si realmente estaba en la cima, entonces debía corregir lo que hacía falta.

"Siempre asumiré alguna responsabilidad (en el fracaso de McLaren). Durante muchos años realmente creí que era el mejor, y si soy el mejor del mundo, sea cual sea la situación, seré capaz de superarlo", aseguró en palabras recogidas por Motorsport.

Por lo tanto, piensa que hay cosas que pudo llevar a cabo de otra forma para que en la pista se reflejara y ayudara al equipo.

"Y obviamente con McLaren me ha dado que era difícil hacerlo. Entonces sí, me di cuenta de que no era el piloto perfecto, que tenía debilidades, así que siempre me haré responsable de eso.

"Tuve la oportunidad de alejarme un poco de todo y mirando hacia atrás en los últimos dos años, habría hecho las cosas de manera diferente si aún fuera posible; podría haber hecho más preguntas o haber sido un poco más exigente. Pero vives y aprendes, así que no me arrepiento. Fue una situación y terminó”, agregó.

Regreso a Red Bull

Reconoció que esto le afectó cuando volvió a Red Bull porque no sentía la misma confianza de años anteriores.

“Incluso yo era un poco tímido al entrar al simulador, tratando de no hacerme demasiadas ilusiones sobre cómo iba a ser. Pero cuanto más avanzaba el día, más me sentía cómodo y más cómodo. de vuelta a casa en un auto en el que sinceramente me sentía cómodo.

"Así que sí, digamos que me sentí lleno de energía después de ese primer día", expuso.