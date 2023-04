Callum Ilott, el piloto de IndyCar que también forma parte de la Ferrari Driver Academy, ha recibido amenazas de muerte. Una parada en boxes desafortunada en Long Beach el domingo pasado provocó indirectamente el retiro de su compañero de equipo en Juncos Hollinger Racing, Agustín Canapino.

Ilott se convirtió en subcampeón de Fórmula 2 en 2020 y compitió para Haas y Alfa Romeo durante varias sesiones de entrenamientos libres en Fórmula 1. El británico se cambió a la Serie IndyCar en 2022.

Compitiendo para un equipo no habituado a los resultados importantes, tuvo un gran comienzo esta temporada con un quinto puesto en St. Petersburg y un noveno en Texas Motor Speedway. En las calles de Long Beach, sin embargo, las cosas no le fueron bien a Ilott.

Antes de un reinicio en la vuelta 26 de 85, Canapino era el único que no había entrado en boxes y así tomó la posición de líder. El argentino de 33 años es un novato en la Serie IndyCar y en su país de origen es un héroe absoluto del automovilismo.

Canapino ha ganado un total de 13 campeonatos al más alto nivel nacional, incluso en Turismo Carretera, antes de partir hacia Estados Unidos este año. Eso ha provocado que muchos compatriotas suyos estén al pendiente de la Indy.

En este reinicio, Ilott salió del pit lane y terminó justo frente a su compañero de equipo. Esto creó una especie de atasco con Kyle Kirkwood, Josef Newgarden, Pato O'Ward y Marcus Ericsson atacando a Agustín al mismo tiempo.

Este último sufrió daños y pasó mucho tiempo parado debido a las reparaciones. Los espectadores argentinos culparon a Ilott del caos, lo que resultó en amenazas de muerte.

Al respecto, Callum reaccionó, primero tomándolo con humor y luego pidiendo que cese la violencia en las redes sociales.

"Estoy realmente impresionado con la cantidad de amenazas de muerte y abusos que he recibido.

"Definitivamente es, y por mucho, un nuevo récord. Agradezco sus esfuerzos para ayudarme a aprender todas estas nuevas palabras en español", tuiteó Ilott antes de lanzar un reclamo.

"Es importante que todos los fanáticos nuevos, así como los fanáticos mayores, recuerden que el respeto va en ambos sentidos.

"Puede que tenga una piel dura y estoy acostumbrado a este tipo de comportamiento a veces, pero habrá un día en que será demasiado para alguien que no pueda manejarlo muy bien. Es inaceptable en todos los niveles", señaló.

El mismo Canapino también explicó que Ilott no tuvo ninguna clase de responsabilidad en lo ocurrido en la pista:

"Quiero dejar claro que Callum Ilott no hizo nada a propósito ni intencionadamente, simplemente pasó por las circunstancias. Somos un buen equipo juntos y estoy muy agradecido por eso", escribió el argentino.

