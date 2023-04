Ángel Armando Castellanos

Martes 18 Abril 2023 07:17 - Actualizada: 11:35

Fernando Alonso ha tenido un gran comienzo en Aston Martin. Estuvo en el podio en Sakhir, Jeddah y Melbourne, mientras que su predecesor, Sebastian Vettel pudo llevarse a casa un trofeo por última vez en 2021.

¿Eso tiene que ver solamente con el coche o el conductor también marca la diferencia?

El matrimonio entre español y británicos ha sido un éxito hasta el momento. El dos veces campeón del mundo a menudo se ha equivocado en la elección del equipo, pero ahora parece estar completamente en su lugar.

Es el segundo campeón mundial después de Vettel en correr en el monoplaza verde, pero ya ha brillado más que el alemán en dos temporadas completas. Puede estar claro que el Aston Martin AMR23 es mucho más rápido que su predecesor, pero según el analista Christian Danner, los resultados también se deben al propio Alonso.

“Soy un gran admirador de Vettel, siempre lo he sido. Pero no creo que tuviera tanto éxito como Alonso ahora. Lo tiene muy claro, sólo quiere correr lo más fuerte posible y no está metido en nada más. Esa es la gran diferencia”, dice el experto a Motorsport-Magazin.com.

F1 ya no es una prioridad

Danner se basa, entre otras cosas, en las historias que escucha de Tom McCullough, director de rendimiento de Aston Martin. Los dos se conocen desde el momento en que el propio Danner estaba activo como conductor.

“Deberías preguntarle al respecto. Es increíble cómo Alonso consigue motivar a su equipo. Aporta energía y consigue que todo el mundo haga exactamente lo que él quiere.

"En principio, Vettel también tiene eso en él, pero ciertamente estuvo ocupado con muchas otras cosas en el último año. La consecuencia es que casi se pierde la motivación del equipo. Ese no es el caso de Alonso en absoluto", evalúa.

Técnicos de Red Bull

Esto no solo vale la pena en los lugares del podio: su compañero de equipo Lance Stroll también terminó entre los seis primeros dos veces. Danner asume que el equipo también obtendrá los beneficios de atraer a varios técnicos de Red Bull y ciertamente continuará compitiendo al frente. “

"Si atraes a las personas adecuadas, no hay razón para no actuar. Aún así, el rendimiento actual me ha sorprendido, eso se aplica al coche y a Alonso”, explica.