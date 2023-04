Aloisio Hernández

Lunes 17 Abril 2023 11:00 - Actualizada: 11:00

Fernando Alonso aseguró que le gustaría terminar su carrera junto a Lewis Hamilton.

Los campeones del mundo han tenido varios roces a lo largo de los años, desde que coincidieron en McLaren cuando el británico emergía como una estrella, hasta su incidente en el pasado Gran Premio de Bélgica.

Ambos han tenido una relación que ha tenido sus altas y bajas; sin embargo, son de los pilotos más longevos de la parrilla y el retiro comienza a asomarse por el horizonte.

Alonso y Hamilton en 2023

Amor y odio

Hablando con el Daily Mail, Fernando dijo: "Tuvimos un año complicado como compañeros de equipo, pero respetamos lo que conseguía el otro en la pista. Y lo seguiremos haciendo.

"Estaría genial que Hamilton y yo pudiéramos acabar nuestras carreras juntos. Nos hemos considerado el uno al otro como pilotos talentosos. Como uno de los rivales más duros que hemos tenido en nuestras carreras", afirma.

"Nuestros jefes no gestionaron bien la situación. Éramos jóvenes, inmaduros... Éramos muchas cosas que ahora no somos, y necesitábamos ayuda por parte de la directiva, pero no lo hicieron-

"Dijeron que peleaban contra Alonso. Era un equipo que tenía todos los ojos puestos en un lado de garaje. Ron Dennis dijo, en China, que no peleaban con Ferrari, sino contra Alonso. Cuando el equipo dice eso... no puedes seguir allí", sentenció el asturiano.