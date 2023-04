Nazario Assad De León

Viernes 14 Abril 2023 16:12

Eddie Jordan ha dicho que Toto Wolff debería "ponerse de pie y aceptar" las críticas a la maquinaria del equipo mientras hablaba de la "debilidad" del director del equipo Mercedes.

Jordan y David Coulthard hablaron sobre los jefes de equipo en el episodio más reciente de su podcast Formula for Success.

El ex propietario del equipo de automovilismo, respondió a las preguntas de un aficionado sobre la rivalidad entre Lewis Hamilton y Nico Rosberg cuando este último ganó el campeonato mundial en 2016.

El aficionado señaló que en ese momento, Coulthard le había dicho a Wolff que sentía que la gestión del equipo era débil, luego de una disputa sobre que Hamilton ignoró las órdenes del equipo en Abu Dhabi.

Asumir la responsabilidad

Eddie bromeó sobre la anécdota: “Me encanta molestar a Toto, ¿qué hay entre Toto y yo? Me encanta, porque él simplemente lo toma. Y debería decirme que me calme alguna vez. Y eso podría ayudar. Pero aún así lo haría, sin embargo”.

Cuando se le preguntó si sentía que todavía había una gestión débil, y si esta era una razón por la que Mercedes ya no es líder, dijo: "Creo que Toto es una muy buena incorporación a la Fórmula 1. Creo que tiene atributos masivos.

“Pero he sido crítico... cuando él criticó a sus diseñadores e ingenieros, diría, bueno, espere un momento.

“Cuando yo era el jefe de Jordan, si el auto era bueno, me llevaba todos los elogios. Y, por supuesto, si el auto estaba mal, intentabas ponérselo a otra persona. Pero en realidad, tienes que levantarte y aceptarlo, tienes que ser un hombre. Ocurrió bajo su vigilancia. Es el director ejecutivo del equipo.

“Y mi mensaje a Toto fue que yo sería mucho más simple, preferiría que se pusiera de pie y dijera: 'Mira, en Mercedes somos un equipo y siempre seremos un equipo. Y nos equivocamos en esto'”.

Jordan dijo que ya no cree que Wolff sea 'débil', sino que ambos tienen un 'estilo diferente de gestión', y dijo que debería 'seguir haciendo' lo que está haciendo, dado el historial de Mercedes de éxito.

Sin embargo, agregó: “Me encantaría que pudieras darle a ese equipo un auto un poco mejor. Porque, Toto, estamos desesperados. Necesitamos a alguien que se lo lleve a Red Bull, y por el momento nadie puede ver que eso suceda”.