Miércoles 12 Abril 2023 13:31

Logan Sargeant ha respaldado las llamados para reducir la cantidad de sesiones de práctica de F1 en un fin de semana de carrera.

Aunque las tres sesiones de práctica se redujeron recientemente de 90 minutos cada una a 60, los 10 equipos de F1 todavía tienen tres horas de tiempo en pista para perfeccionar sus configuraciones.

Naturalmente, esto es diferente en los fines de semana de Sprint, donde la FP1 es algo así como una carrera loca para fijar la configuración antes de que los autos entren en condiciones de parque cerrado.

Pero incluso en los fines de semana de Sprint, la cantidad de tiempo de práctica sigue siendo mayor que la que disfrutan los que compiten en las categorías junior, ya que los pilotos de F2 solo tienen 45 minutos de carrera antes de pasar a la clasificación.

Con la F2 y la F3 haciendo su debut en Australia la última vez, se planteó el tema ya que los equipos sin experiencia en el lugar se vieron obligados a adaptarse en un tiempo doblemente rápido.

Tres sesiones 'definitivamente muchas'

Cuando se le preguntó sobre la diferencia en el tiempo de práctica como novato de F1 con Williams este término, Sargeant dijo: " Creo que tres definitivamente es mucho, especialmente viniendo de la F2, donde tienes que tomar riesgos mucho antes de lo que tengo que hacerlo actualmente.

"Entonces, como novato, no me importa tener dos o tres, pero en el futuro, no creo que tres sean necesarios. Bueno, ¡es mi número favorito!"

Sargeant probará por primera vez un fin de semana de F1 con práctica reducida la próxima vez en Azerbaiyán, con el formato Sprint que se utilizará por primera vez este año.