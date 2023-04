Aloisio Hernández

Miércoles 12 Abril 2023 10:56 - Actualizada: 12:16

Christian Horner, jefe del equipo Red Bull, negó las sugerencias de Sergio Pérez de que existe una preferencia por Max Verstappen.

El británico dijo en Motorsport-Total que la formación de Milton Keynes siempre brinda a ambos pilotos las mejores oportunidades y equipos posibles.

Checo afirmó que si no conseguía apoyo, él no lo daría más. Se insinuó una situación que favorecería a su compañero holandés y no es la primera vez que la dupla de Red Bull lucha por el puesto número uno. En 2010, Mark Webber y Sebastian Vettel también tuvieron una pelea.

Mark Webber y Sebastian Vettel

Pérez habló recientemente sobre su comienzo en el equipo austriaco y cuál es la situación ahora. Dijo que la escudería tenía dos autos porque simplemente tenían que hacerlo. El mexicano se refería a una situación en la que el equipo dependería por completo de un solo piloto.

Lucha por el puesto número uno

Horner no está de acuerdo y declaró: "Desde que entramos en el deporte en 2005, siempre hemos manejado dos autos. Y siempre queremos tener los dos mejores pilotos posibles en el auto.

"Como equipo, nuestro objetivo siempre ha sido dar a ambos pilotos las mejores oportunidades posibles y el mejor equipo posible, y luego depende de lo que hagan en la pista.

"Ya sea Max y Checo o Daniel [Ricciardo] y Max o Daniel y Seb, Mark y Seb o incluso antes con David Coulthard y Mark Webber. Así es como siempre lo hemos hecho y al final del día es lo que hacen en la pista.

"Es genial que a Checo le esté yendo tan bien ahora. En 2021 entró al auto después de la temporada de COVID y al final del ciclo reglamentario, y luchó con ese auto. El año pasado definitivamente se sintió más cómodo en el auto y él se llevó dos de nuestras diecisiete victorias", finalizó el británico.