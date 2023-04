Aloisio Hernández

Martes 11 Abril 2023 12:25

Tom Coronel, ex piloto, señaló que Alexander Albon sería un mejor reemplazo para Sergio Pérez que Yuki Tsunoda.

Hace unos días, Franz Tost, jefe de equipo en AlphaTauri, aseguró que Tsunoda estará listo en 2025 para acompañar a Max Verstappen en Red Bull Racing.

Según el director, el japonés ha hecho muchos progresos en los últimos meses y en un par de años sería el indicado para asumir el puesto que dejaría libre Checo Pérez.

Checo logró su cuarta victoria con Red Bull en el pasado GP de Arabia Saudita

Recordar que el mexicano tiene contrato hasta finales de la temporada 2024, y aunque ha logrado muchas cosas importantes, las platicas sobre una probable renovación siguen sin suceder.

Además, la relación con Verstappen no ha mejorado y es posible que aumenten las tensiones mientras el campeonato sigue avanzando.

Reemplazo

Hablando sobre la hipotética llegada de Yuki como sucesor de Pérez en el equipo de Milton Keynes, Coronel dijo lo siguiente en el podcast de RacingNews365: "No, no, no, no puedes.

"Estás hablando de un equipo superior. Entonces prefiero tomar un Alex Albon que un Yuki. Yuki, por supuesto, ha sido muy importante, también por el acuerdo con Honda, pero no lo veo para Red Bull en el futuro, se volverá un poco más inteligente, más hábil y mejor.

"La experiencia cuenta... si (Franz Tost) ve cosas que nosotros no vemos, sería genial. Todavía no las he visto y no creo que debas basar esto en dos carreras donde anotó bien. Entonces realmente pensaría en Albon mucho más rápido", concluyó.