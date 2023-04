Ángel Armando Castellanos

Lunes 10 Abril 2023 08:02 - Actualizada: 10:10

Fernando Alonso hizo un guiño a su mejor etapa en la Fórmula 1: la que vivió en Renault en el 2005 y 2006.

Esos fueron los años de su bicampeonato. En ese entonces Michael Schumacher dominaba a placer la categoría, pero el español apareció para terminar con esa era.

Recientemente igualó la racha de tres podios en las primeras tres carreras de una temporada. Databa del 2006, cuando logró su segundo y último título de pilotos en la F1.

Ahora ha vuelto a hacer un guiño a esos años, pero valorando el gran trabajo que está haciendo Aston Martin para darle el coche que esperaba desde hace tiempo: uno capaz de pelear por lo máximo.

Team Spirit

La escudería compartió un video en el que se ve todo el trabajo hecho por los mecánicos durante el fin de semana de Australia. La emoción e intensidad de todo el mundo se nota en cada imagen.

Fernando lo retuiteó usando la frase "Just an incredible Team Spirit", que también empleó en varias ocasiones en 2005 y 2006, cuando corría para los franceses.

Ese lema no tenía nada que ver con lo deportivo, sino que era una referencia a Mild Seven, una marca de cigarros que no ha podido aparecer en el coche porque las reglas lo prohíben. Entonces con eso cumplía con el patrocinio sin romper la norma.

Just an incredible Team spirit . 🤩🟢 https://t.co/y7ZFhi4DSr — Fernando Alonso (@alo_oficial) April 9, 2023