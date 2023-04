Angel A. Castellanos

Domingo 9 Abril 2023 13:46

Charles Leclerc ha suplicado a los fanáticos que respeten su privacidad después de que la dirección de su casa "de alguna manera se hizo pública".

El piloto de Ferrari es una de las muchas personalidades de la Fórmula 1 que viven en Mónaco.

Pero aunque, por razones obvias, la mayoría de las residencias de los pilotos de F1 siguen siendo secretos muy bien guardados, la información de Leclerc de alguna manera se ha compartido.

En los meses transcurridos desde la filtración de datos, ha soportado que los aficionados invadan su espacio privado, algo que ha dicho que debe parar.

Su reclamo

"Durante los últimos meses, la dirección de mi casa se ha vuelto pública de alguna manera, lo que lleva a que la gente se reúna debajo de mi apartamento, toque mi timbre y me pida fotos y autógrafos.

"Aunque estoy feliz de estar ahí para usted y realmente aprecio su apoyo, por favor respete mi privacidad y absténgase de venir a mi casa.

Charles avisó que nunca le va a negar un momento especial a nadie cuando esté en el espacio público, pero que su intimidad es sagrada.

"Me detendré para todos cuando me vean en las calles o en la pista, pero no bajaré las escaleras si visitan mi casa.

"Su apoyo, tanto en persona como en las redes sociales, significa mucho para mí, pero hay un límite que no se debe cruzar.

"Feliz Pascua a todos", agregó.