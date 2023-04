Ángel Armando Castellanos

Viernes 7 Abril 2023 07:34

Fernando Alonso se ha caracterizado por ser un piloto que no se guarda nada durante las carreras. No sólo se trata de su desempeño, sino de lo que dice en la radio.

Es muy pasional y competitivo, siempre quiere ganar. Eso ha sido destacado por casi todas las personas que han trabajado con él en la Fórmula 1.

Para bien y para mal, los destinatarios de esos mensajes han sido sus ingenieros de carrera, que saben perfectamente que con él hay que trabajar a tope o habrá problemas.

Compañeros y contrincantes también han recibido sus reclamos cuando no están haciendo bien su labor o cuando lo fastidian en las competencias.

A continuación te mostramos 10 de sus frases icónicas a través del sistema de comunicación que se utiliza en la F1.

Bahréin 2023

A Carlos Sainz: "Yes, bye bye".

El asturiano rebasó al madrileño con una maniobra que le permitió subir al podio por primera vez desde Qatar 2021 y lo rubricó con una gran expresión.

Bahréin 2023

"¿Qué habéis hecho?", a sus ingenieros de carrera.

En esa misma competencia estaba tan extasiado que elogió a los responsables de dejar el coche a punto de una forma muy original.

Japón 2022

"Qué error, eh, digo estratégicamente, ¿qué me estás haciendo este año?", a sus ingenieros de carrera.

Con Alpine vivió una auténtica pesadilla, especialmente en 2021. Fue líder durante un momento en Suzuka, pero lo mandaron a pits, algo que reclamó. Al final, acabó séptimo.

Monza 2017

Durante la carrera italiana, Joylon Palmer se saltó una chicane y Alonso reclamó a sus ingenieros, pidiendo un castigo.

"¿Qué esta haciendo Palmer? Tiene que devolverme la posición. Se ha saltado la chicane", expresó.

Poco después le fue informado que Joylon había recibido una penalización de cinco segundos, algo que tampoco le gustó.

"Cinco segundos es una broma, ¡una broma!", dijo enojado.

Volvió a preguntar por él y le avisaron que había abandonado por problemas técnicos.

"¡Karma!", sentenció.

China 2005

"We are the champions, my friend", cantó tras la carrera que lo vio coronarse campeón del mundo por primera vez.

Su éxtasis era total y disfrutó entonando el icónico tema de Queen que se ha convertido en un himno deportivo.

Japón 2015

"Se siente como GP2. Vergonzoso. Muy vergonzoso", le reclamó a los ingenieros por el motor del McLaren-Honda que conducía.

Después se arrepintió y admitió que debió controla mejor su frustración tras ser rebasado por Marcus Ericsson.

"Vino de un lugar de frustración y tal vez no debería haber dicho eso, pero no lo dije en las entrevistas de TV o en la conferencia de prensa", expuso.

Qatar 2021

Tuvo sus más y sus menos con Esteban Ocon en Alpine. En la carrera que lo vio subir al podio por primera vez en ocho años, lanzó una dura advertencia.

"Decidle a Esteban que defienda como un león", avisó tras saber que se lo encontraría en su lucha por acabar entre los mejores.

Pretemporada de 2017

"El motor parece estar bien... mucho más lento que antes. Increíble", expresó antes del arranque de su penúltima temporada antes de retirarse.

El asturiano fue sumamente crítico con un McLaren que no le permitía pelear por ganar competencias y por eso se fue en cuanto pudo.

Bahréin 2012

Cuando corría para Ferrari, tuvo un reclamo muy duro contra Nico Rosberg que también salpicó a la FIA.

"Ok, me ha echado fuera de la pista. Creo que siempre debes dejar espacio. ¡Siempre debes dejar espacio!¿Ok?¿Entendido?", expresó.

Brasil 2006

Al irse de Renault para firmar con McLaren, Fernando valoró todo el trabajo del equipo con el que ganó sus dos títulos en la Fórmula 1.

"Gracias por todos estos años. Fantástico trabajo en todas las carreras. Os deseo lo mejor en el futuro", dijo en la radio.