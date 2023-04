Las autoridades italianas arrestaron a cuatro personas sospechosas de robar un reloj de lujo del piloto de Fórmula 1 Charles Leclerc en abril del año pasado.

Al piloto de Ferrari le robaron su exclusivo reloj Richard Mille cuando visitaba la ciudad costera de Viareggio. El robo tuvo lugar cuando dos 'fanáticos' con cascos de motocicleta se acercaron a Leclerc para tomarse una selfie.

Relacionado: Charles Leclerc: Es el peor comienzo de temporada que he tenido

En un comunicado, los Carabinieri dijeron que dos "valiosos relojes" fueron descubiertos en la casa de uno de los sospechosos, luego de una investigación que duró varios meses.

Después de realizar vigilancia por video e interrogar a varios testigos, los sospechosos, todos provenientes de la ciudad portuaria de Nápoles, fueron localizados por oficiales y detenidos. Todos son conocidos por la policía y tienen antecedentes penales, dijo Carabinieri.

Aún no se ha confirmado si uno de estos relojes es el que le robaron a Charles y también se informó que en el local se encontraron grandes cantidades de dinero.

Las autoridades también revelaron un par de imágenes donde se puede apreciar al piloto de la Scuderia abordo de su Ferrari 488 Pista persiguiendo a los ladrones.

📸 | The police have revealed images of Charles Leclerc chasing after the thieves who stole his watch in his Ferrari 🤯 pic.twitter.com/BKHnnDcB01