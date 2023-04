Aloisio Hernández

Corriere dello Sport criticó el accionar de Ferrari en el pasado Gran Premio de Australia y señaló que "Carlos Sainz arruinó todo".

El equipo italiano llegó a Melbourne con la expectativa de revertir lo sucedido en las dos primeras carreras y obtener un resultado que detuviera los señalamientos de crisis que se vive en Maranello.

Lamentablemente para ellos, Charles Leclerc trató de realizar una maniobra al inicio de la carrera y terminó siendo contactado por Lance Stroll, quien lo mandó fuera de la pista a la zona de grava.

El ambiente en Ferrari está realmente tenso

Tras el DNF de Charles, la esperanza de un buen resultado recayó en Carlos, y aunque lo hizo realmente bien para retener su P4 a lo largo de toda la carrera. En el penúltimo reinicio, con solamente 2 vueltas para el final, el corredor madrileño le pegó a Fernando Alonso y recibió un castigo que lo envió fuera del Top 10.

Impacientes

Esto fue lo que dijo el diario italiano: "Ferrari está perdiendo la paciencia con los conductores demasiado nerviosos. Leclerc quedó KO de inmediato, mientras que Sainz tuvo la oportunidad de ganar un podio, pero lo arruinó todo él mismo.

"Tenemos que escribir sobre errores, en plural, porque no se detiene en un error. No en vano, Ferrari tiene solo 26 puntos. Leclerc estaba furioso y necesita calmarse. Por supuesto, no puede ayudar a Ferrari ser demasiado lento, pero perder de esta manera solo empeora todo».

"El podio se lo merecía Ferrari, pero Sainz tiró todo por la borda golpeando a Alonso", señalaron.