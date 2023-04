Nazario Assad De León

Domingo 2 Abril 2023 14:46

Lewis Hamilton se peleó con Max Verstappen durante el Gran Premio de Australia, quien comenzó mal la carrera. Según Verstappen, el británico no rebasó legalmente al neerlandés por la P2 en la carrera detrás de George Russell. Hamilton no está de acuerdo.

Lewis no está de acuerdo con el dos veces campeón del mundo en la conferencia de prensa posterior a la carrera en Australia y cree que no hay nada de malo en su acción de adelantamiento.

"Pienso que la pelea fue bastante buena. Quiero decir, él frenó temprano y yo frené tarde. Estaba completamente adentro y creo que ambos dejamos espacio el uno para el otro". Según Verstappen, Hamilton lo empujó fuera de la pista. "No lo empujé fuera de la pista y él no se volvió hacia mí. Así que no nos tocamos y eso es una carrera", dijo Hamilton.

Batalla con Alonso

Después del caos del primer coche de seguridad y la bandera roja, Hamilton se encontró repentinamente en P1 debido a la pérdida de su compañero de equipo George Russell, que había justo antes de que el coche de seguridad ya se hubiera ido a boxes.

Luego, no por primera vez en 2023, luchó contra Alonso por la P2 durante la carrera. Esto fue después de que Verstappen en un momento pasara al británico por la P1 y se alejara.

“Creo que Fernando fue un poco más rápido esta tarde. Quiero decir, él estaba detrás de mí, así que creo que probablemente fuimos un poco más rápidos en la recta y él fue más rápido en todas las curvas nuevamente."

"Así que creo que definitivamente necesitamos encontrar algo de velocidad en esa área. Definitivamente no fue fácil mantenerlo detrás de mí y fuera de la distancia DRS”.

Hamilton 2023

Por ahora, Hamilton es cuarto en el campeonato mundial con 38 puntos y su comienzo es mucho mejor que el año pasado. Las últimas dos carreras han sido positivas para el británico, que actualmente lucha contra Alonso por la P3 en el campeonato.

El objetivo final de Hamilton será ganar su octavo campeonato, pero la diferencia con Verstappen ya es de 31 puntos. Es probable que esto solo vuelva a ser un objetivo realista en 2024, si el británico sigue activo en la Fórmula 1. De momento, Hamilton tiene contrato con Mercedes hasta finales de 2023.