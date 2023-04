Ángel Armando Castellanos

Domingo 2 Abril 2023 13:18

Pierre Gasly y Esteban Ocon chocaron en el Gran Premio de Australia después de uno de muchos reinicios.

Los autos maltratados de Alpine fueron en parte responsables de una tercera situación de bandera roja. Lo que no se ha dañado es la relación entre los compañeros franceses, aseguró Ocon.

"Prefiero no hablar del reinicio caótico Los autos pasaron por todas partes desde que volvieron a la pista y, por supuesto, Pierre también volvió a la pista y no me dejó mucho espacio.

"Pero seguimos siendo buenos amigos. Le podría haber pasado a cualquiera. Vino a mí, hablamos un rato y se disculpó. Vamos a tomar lo positivo de este fin de semana para la próxima carrera", expresó Ocon a Viaplay.

Gasly logró ingresar a la Q3 el sábado en Melbourne y se clasificó noveno para la carrera. Ocon se perdió la sesión de los 10 primeros por siete milésimas de segundo. Se le permitió comenzar el Gran Premio en el circuito de Albert Park desde P11, justo detrás de Gasly.

Paso a paso

Gasly tuvo un buen comienzo y recuperó dos posiciones con el neumático blando. Tras las paradas en boxes de George Russell y Carlos Sainz, se puso quinto cuando se levantaron las banderas rojas por la caída de Alex Albon.

Luego rebasó a Lance Stroll por la cuarta posición en el reinicio. Ocon simplemente volvió a usar el neumático duro en una parada temprana en pits, antes de avanzar de nuevo.

Antes de la neutralización por el choque de Kevin Magnussen, Gasly perdió un puesto contra Sainz. En la reanudación tras la segunda situación de bandera roja, Gasly se fue al césped.

Volvió a la pista, pero empujó a su compañero de equipo Ocon contra la pared. Ambos Alpines se retiraron. El establo de carreras francés está atascado en ocho puntos.