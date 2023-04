Ángel Armando Castellanos

Domingo 2 Abril 2023 09:31

Sergio Checo Pérez reclamó que no se puede correr con poca visibilidad en la pista y porque la amenaza de un incidente realmente grave es inminente.

Para el mexicano es importante que el momento de arranque del Gran Premio de Australia cambiara, porque era complicado mirar al resto de los autos.

"Sí, era necesario porque hubo muchos incidentes. Al final hubo muchos incidentes y era necesaria la bandera roja.

"El último reinicio fue peligroso, en primer lugar por el calentamiento y en segundo porque no podíamos ver nada. No podemos competir en esas condiciones. Un día habrá un gran accidente si no podemos ver nada", agregó.

Riesgo

También reconoció que no podía lanzarse con más agresividad al frente porque la probabilidad de abandonar hubiera aumentado considerablemente.

"Fue un gran, gran lío con el tren de DRS al principio, tenía que tomar mucho más riesgo si quería hacer algo más de progreso y probablemente no habría terminado la carrera o probablemente podría haber terminado un poco más arriba", explicó.

"Pero sí, era una apuesta y el coche de seguridad nos perjudicó, porque todo el mundo fue a los pits, así que no hubo mucha estrategia que pudiéramos hacer y eso nos desincronizó un poco y sí, significó una carrera un poco más difícil a partir de ese momento", agregó.