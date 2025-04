La TEMIBLE advertencia de Russell sobre McLaren

George Russell prevé que Max Verstappen enfrentará muchas dificultades.

Según él, tanto la máquina de Red Bull Racing como su propio Mercedes se comportan mejor en condiciones frescas, mientras que los monoplazas de Lando Norris y Oscar Piastri demostrarán mayor potencia en ambientes calurosos.

En tan solo cinco fines de semana, McLaren ha logrado una ventaja considerable en el campeonato de constructores, impulsado por las victorias de Norris y de Piastri.

Mercedes ocupa la segunda posición gracias a dos podios obtenidos por Russell, mientras que el novato Kimi Antonelli se muestra competitivo al terminar cada carrera entre los seis primeros. Red Bull Racing se sitúa en tercer lugar, con los 89 puntos acumulados íntegramente por Verstappen.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

McLaren se destacará en el calor

"Creo que en los últimos años no he mostrado la consistencia que buscaba, y he trabajado duro para minimizar esas fluctuaciones", comentó Russell a Sky Sports F1.

"Ha sido un comienzo de temporada sólido y, sinceramente, no creo que en las dos primeras carreras hubiéramos podido aspirar a un resultado mejor. Probablemente merecíamos un cuarto puesto aquí, pero finalmente fue quinto."

"No creo que hayamos visto aún lo mejor de McLaren", continuó el piloto británico, que tuvo dificultades para seguir el ritmo de las vistosas máquinas de papaya.

Advirtió a Verstappen que el piloto de Red Bull enfrentará mayores desafíos frente a Norris y Piastri.

"En tres carreras con temperaturas bajas, nosotros casi necesitábamos abrigos. Estoy convencido de que McLaren brillará en el calor, cuando el termómetro marque 35 grados Celsius. Soy realista: han sido tres excelentes carreras, pero aún quedan 21 por disputar", finalizó.

Mira los GP de la temporada 4K UHD con F1 TV Premium. Haz clic AQUÍ.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!