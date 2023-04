Lando Norris decepcionó y no podrá pelear por la pole position del Gran Premio de Australia.

La temporada está siendo mucho peor de lo esperado para él y para McLaren. Su compañero Oscar Piastri ya se había quedado fuera en la Q1.

Norris padeció de principio a fin en la Q2 y nunca estuvo en el top 10. La Curva 3 que ya le había dado un enorme dolor de cabeza a Sergio Checo Pérez también lo hizo padecer a él.

Junto al británico se quedaron sin posibilidad de luchar por la pole, Kevin Magnussen, Nyck de Vries, Yuki Tsunoda y Esteban Ocon.

Del otro lado, la sorpresa la dieron Nico Hulkenberg y Alex Albon. Ambos habían mostrado muy buenos desempeños en la Q1 y las confirmaron en la siguiente sesión.

Clasificó en el tercer lugar, a 293 milésimas de Max Verstappen.

En su primera vuelta se puso 183 milésimas de su compañero Charles Leclerc.

Tras ese giro se puso sexto, a 457 milésimas de Max Verstappen, y todavía detrás de Leclerc.

Gran prueba para el español, que se quedó a 229 milésimas de Max Verstappen y avanzó a la Q3 en segundo lugar.

Arrancó a toda velocidad, 121 milésimas de Lance Stroll y se puso segundo. Luego apareció Charles Leclerc y lo bajó al tercer lugar.

Mejoró en su segunda aparición y se colocó a 64 milésimas de Max Verstappen, que ya era el más veloz.

Ocon, Tsunoda, Norris, Magnussen y De Vries, fuera en Q2.



