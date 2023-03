Aloisio Hernández

Jueves 30 Marzo 2023 15:46

Sergio Pérez declaró que espera que el Campeonato Mundial de la Fórmula 1 2023 no se vaya a decidir por un punto.

Recordar que el piloto mexicano se perdió el punto de la vuelta rápida frente a Max Verstappen, a pesar de que a ambos corredores se les indicó no presionar más.

Christian Horner, jefe de equipo, aseguró que la escudería no les ordenó que bajaran el ritmo; sin embargo, la telemetría mostró que Pérez si disminuyó, mientras que Max presionó en la última vuelta.

El momento en que Checo cruzó la meta en Jeddah

El número 11 señaló que se trató de un erro de comunicación, ya que incluso en la sala de enfriamiento posterior a la carrera, Sergio le preguntó al neerlandés si se había quedado con el punto extra.

Esa unidad, junto con los puntos por la victoria, le habría permitido a Checo hacerse con la punta del Campeonato de Pilotos. Como su compañero de equipo se lo terminó llevando, ese punto es la única diferencia entre ellos.

¿Cada punto cuenta?

Hablando previo al fin de semana de carrera en Australia, Pérez habló de lo sucedido con su compañero de equipo.

"Está todo claro y no es nada grande, pero te gusta crear historias. Hubo una falta de comunicación entre mi ingeniero y yo. No hay otros problemas. No es que el equipo me haya dicho algo diferente a Max.

"Espero que 1 punto no haga la diferencia en futuro... La clave será mantener este nivel durante las 21 carreras”, dijo el de Jalisco a los medios presentes.