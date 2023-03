Aloisio Hernández

Jueves 30 Marzo 2023 10:54

Marc Surer, ex piloto de F1, aseguró que el bajo hecho por Fernando Alonso en Aston Martin también podría haberlo hecho Sebastian Vettel

Recordar que el corredor asturiano llegó a Aston para reemplazar a Vettel, quien anunció su retiro de la Fórmula 1 para finales de la temporada 2022.

Relacionado: Alonso y Verstappen: "Si te quedas con el número uno, me quedo con el 33"

Muchos cuestionaron la decisión de Fernando, puesto que el equipo británico no había mostrado muchas cosas interesantes en los dos años que estuvo con Vettel, consiguiendo únicamente un podio.

Alonso y Verstappen en el podio de Jeddah

De hecho, se cree que una de las razones de la salida de Sebastian es por la frustración de no poder estar en la pelea por los podios y estar atorado en la parte baja de la parrilla.

Para sorpresa de todos, la llegada de Alonso coincidió con un desarrollo muy agresivo para el AMR23 y la inyección de capital por parte de Lawrence Stroll. Esto resultó en un gran ritmo, que incluso ha podido pelear al frente.

En las dos primeras carreras del año se confirmaron los rumores que surgieron en invierno de que el ritmo del Aston era muy interesante. El bicampeón del mundo español logró subirse al podio en Bahréin y en Jeddah, superando a escuderías como Ferrari y Mercedes.

Mala suerte

Hablando sobre la actualidad del equipo con sede en Silverstone, Surer dijo: "Lo que Alonso puede hacer, Vettel también podría. Vimos algunas grandes carreras de él el año pasado", mencionó.

El ex piloto no cree que el alemán se haya retirado porque Aston Martin no fuera tan competitivo como lo es ahora: "No pudo reconciliarse con su conciencia debido a todos esos problemas ambientales. Y se fue a casa y ahora puede decir: 'Me alegro de haber hecho algo de base para el equipo'", aseguró.