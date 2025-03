“¡Checo, vuelve a Red Bull!”

En redes sociales se ha exigido el regreso de Sergio Pérez a Red Bull Racing tras el pésimo rendimiento de Liam Lawson.

Durante el pasado Gran Premio de Australia del Campeonato Mundial 2025 de la Fórmula 1, el reemplazo del corredor mexicano ni siquiera terminó la carrera luego de chocar y abandonar la competencia.

Así, el piloto neozelandés culminó un fin de semana terrible luego de venir sufriendo durante las prácticas y quedar eliminado en la primera ronda de la clasificación para la carreras.

Tras el desastre de Lawson durante los tres días de competencia, aficionados en redes se pronunciaron con comentarios como: "Pérez consiguió su segunda victoria con RB en su sexta carrera. A ver cuándo Slowson consigue subir al podio... Lawson ni siquiera pudo alcanzar a Bortoleto con un Sauber...".

Otros dijeron: "Lawson actuó como si fuera mejor que Pérez. Eso fue todo" - "Solo un recordatorio de que 'Checo', en su debut con los tóxicos, terminó quinto sin conocer el motor Honda, el coche ni el equipo. No me vengan con que Lawson no conocía el circuito" - "Lawson se ve peor que Pérez, no estoy seguro de lo que piensa RB, sinceramente".

Además, hubo quienes pidieron el regreso del mexicano: "Realmente espero que Checo regrese a la F1 el año que viene para que pueda demostrar lo que puede hacer en un equipo que se preocupa por él y, finalmente, también demostraría que a Red Bull solo le importa Max y el otro piloto queda sufriendo".

Welcome Back Checo To Red Bull!



Well I'd say that, it is too early to judge, it's just the start to the season.

4-5 races and we can say where does Lawson stands.#F175 #Formula1 #MelbourneGP #LiamLawson #Perez #RedBull #MaxVerstappen pic.twitter.com/w8AdgivFQo