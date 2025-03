Ferrari inicia una investigación tras el DESASTRE del GP de Australia

Ferrari revisará su desempeño en el Gran Premio de Australia tras un comienzo de temporada en Fórmula 1 que se volvió una auténtica pesadilla.

Actualmente, la Scuderia ocupa la séptima posición en el campeonato de constructores y se encuentra por debajo de Sauber. Charles Leclerc y Lewis Hamilton terminaron la carrera en octavo y décimo puesto, respectivamente.

El domingo de Ferrari se vio empañado por una lluvia inesperada. El equipo se retrasó al cambiar a neumáticos intermedios y permaneció demasiado tiempo en slicks, lo que provocó que cayeran posiciones en la clasificación.

Sin embargo, Hamilton alertó sobre problemas en el coche antes del error en el pit stop. Tras la carrera, se mostró frustrado por el complicado equilibrio del vehículo y afirmó que no lograron explotar al máximo el potencial del SF-25 en Australia.

El rendimiento de Ferrari en Melbourne dejó mucho que desear

La lluvia marcó el ritmo en el Gran Premio de Australia

Ferrari revisará su desempeño en Melbourne

Ante un resultado tan decepcionante, el equipo analizará a fondo su actuación en Melbourne para comprender las dificultades frente a sus rivales, con la esperanza de mejorar de cara a la próxima carrera en China.

"Fue una carrera difícil, y hay aspectos que debemos revisar y mejorar. No fuimos los más rápidos, pero en esas condiciones meteorológicas teníamos la posibilidad de sumar puntos importantes, oportunidad que hoy no supimos aprovechar", declaró Leclerc en el informe oficial de la carrera.

El director del equipo, Fred Vasseur, se mostró crítico y reconoció de forma honesta el fallo estratégico cometido. "No podemos estar satisfechos con el resultado de hoy, ya que no refleja el potencial de nuestro coche y, como equipo, no dimos lo mejor de nosotros", afirmó Vasseur. "Cuando volvió la lluvia, arriesgamos quedarnos en pista, al igual que hizo Max, pero luego fallamos al permanecer una vuelta extra y pagamos las consecuencias."

El nuevo piloto del equipo, Hamilton, no estuvo conforme durante su primera carrera en Albert Park. Sus tensos mensajes por radio con Riccardo Adami se escucharon constantemente, mientras el piloto de 40 años señalaba que Ferrari aún tiene trabajo por hacer para alcanzar el ritmo de los líderes.

"McLaren y Red Bull demostraron tener un ritmo serio, así que queda mucho por mejorar, pero vamos a profundizar y darlo todo. Estoy deseando volver al coche el próximo fin de semana en China", concluyó.

