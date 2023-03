Ángel Armando Castellanos

Domingo 26 Marzo 2023 10:44

Lando Norris y Luisinha Oliveira mantuvieron una relación hasta septiembre del año pasado. La modelo portuguesa ha despuntado ahora en el paddock de MotoGP. En un TikTok usa la canción favorita del piloto de McLaren.

En una tendencia de Mi primer día, donde todos los pilotos de Fórmula 1 se presentaron al comienzo de la temporada, Norris reveló que su tema favorito es 'Last Last' de Burna Boy . Escucha eso antes de los Grandes Premios para motivarse.

Norris y Oliveira probablemente estuvieron juntos durante casi un año, hasta que terminaron su relación en septiembre pasado. La pareja fue un tema candente en las redes sociales en 2022.

"Después de deliberar, Luisa y yo decidimos poner fin a nuestra relación romántica, pero seguimos siendo buenos amigos. Le deseo lo mejor del mundo y tengo mucho respeto por ella y todo lo que hace como una mujer increíble y fuerte con nada más que amabilidad", contó en el Gran Premio de Países Bajos.

Burla

Hoy en día, Oliveira ya no se pasea por el paddock de la Fórmula 1, sino por el de MotoGP. Publicó un TikTok que la muestra visitando todo tipo de equipos en el Autodromo do Algarve en Portimão. La melodía que usó para TikTok fue 'Last Last' de Burna Boy.

"Ella sabe exactamente lo que está haciendo con esta canción", se lee en un comentario.

"Haces esto para llamar la atención", expresa otro.