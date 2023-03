Ángel Armando Castellanos

Domingo 26 Marzo 2023 10:22 - Actualizada: 11:29

Fernando Alonso lanzó un nuevo dardo a Alpine. Estaba seguro de que si se iba del equipo las cosas mejorarían para él.

Explicó que desde que regresó a la Fórmula 1 se ha esforzado para volver a pelear por las victorias. Pasó años complicados desde su salida de Ferrari y su arribo a McLaren, donde apenas tenía oportunidad de pelear por meterse a los puntos.

"Me he preparado bien desde la vuelta con Alpine en 2021. Yo esperaba las nuevas reglas para estar más cerca de las victorias, no pasó en 2022 con Alpine, pero fue un año de prepararme bien", reconoció en la presentación del libro El Gran Circo de la Fórmula 1, escrito por Nira Jancó.

Cuando eligió irse a su actual escudería, estaba seguro de que no había nada más importante que pudiera hacer para volver a pelear por lo máximo.

"A partir de mitad año, que firmé con Aston Martin, ya empecé a pensar en Aston Martin, a prepararme, a hablar con el equipo, a preparar el coche...

"Fue como una cosa personal, si no seguía en Alpine, se iba a ver la mejor versión de mí en estos 20 años en F1", destacó.

Empate

La razón está del lado del asturiano. Desde que Alpine se llama así, llevan los mismos podios. Alonso fue tercero en Qatar 2021 y Esteban Ocon ganó en Hungría 2021.

Las primeras dos carreras de 2023 se cuentan por bronces para Fernando, que está entusiasmado con lo logrado.

"Hemos empezado bien, con dos podios, pero Red Bull está en otra liga. Por eso hay que tener los pies en el suelo. Llegará una carrera que vamos a hacer sextos o séptimos, porque los Ferrari irán bien en ese circuito. Y los Mercedes van a crecer porque son un equipo muy grande y ya vimos el año pasado que empezaron fuera de la Q3 y ganaron una carrera en Brasil.

"Ese es el potencial que tiene Mercedes. Puede pasar perfectamente que estemos sextos o séptimos, pero vamos a intentar retrasarlo lo máximo posible y seguir haciendo grandes actuaciones", destacó.