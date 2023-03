Aloisio Hernández

Viernes 24 Marzo 2023 05:24

Frans Verschuur, ex piloto, aseguró que Max Verstappen puede decidir si Red Bull se queda con Sergio Pérez o no.

Después del Gran Premio de Arabia Saudita, irónicamente, no se trataba tanto de los 25 puntos que Pérez acababa de obtener, sino del único punto que Verstappen le arrebató en la última vuelta.

Relacionado: Checo Pérez, feliz de pelear con Max Verstappen en Arabia Saudita

En particular, los mensajes por la radio, combinado con el notable momento entre los dos en la sala de enfriamiento, provocó que los rumores y las historias de peleas regresaran.

Checo logró mantener el liderato a pesar del Safety Car

Checo parecía completamente disgustado con el comportamiento de su compañero de equipo después de escuchar que había dado la vuelta más rápida. Por el momento, la relación entre la pareja de Red Bull parece estar lejos de ser óptima.

En cualquier caso, Verschuur piensa que, en última instancia, Verstappen hizo exactamente lo que se puede esperar de él: "Conozco un poco a la familia y sé que él hace eso. Simplemente va por esa vuelta más rápida.

"Entonces pueden decirle que no puede hacer eso, pero lo hace. Pueden no discutir con él, porque tiene razón. Da la vuelta más rápida y se lleva ese punto.

“Entonces pueden decir que tiene que manejar 33, pero manejó 1.31.9. Si no hubiera sido por esa vibración, tal vez podría haber ido de lleno y era más probable que estuviera en el cuello de Pérez. Entonces tienes un mal caso", dijo el analista a GPFans en una extensa conversación

Advertencia

El contrato del tapatío vence después de 2024. Según Verschuur, el mexicano haría bien en cumplir con los deseos de Verstappen tanto como sea posible, si aún quiere seguir activo en la formación austriaca después.

"Él es el primer piloto y Pérez tiene que creer en eso. Por supuesto, debe estar feliz de poder conducir allí por un buen salario. Pero, por supuesto, no se convertirá en campeón mundial. O Verstappen tiene que enfermarse o romperse.

"El sistema es bueno, siempre y cuando Pérez no se queje demasiado y no le pise los pies. De hecho, creo que se da el caso de que [él puede decir] si no quiere que le renueven el contrato a Pérez, de lo contrario se irá.

"Verstappen tiene el control. Es súper bueno. Saca al equipo adelante y gana todos los premios. Es una especie de Messi o Ronaldo", concluyó Verschuur.

¡Puedes ver la entrevista completa con Frans Verschuur a continuación!