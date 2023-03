La Fórmula 1 puso a Sergio Pérez como el piloto mejor calificado en los Power Rankings del Gran Premio de Arabia Saudita.

El piloto mexicano fue el ganador de la pole y de la carrera en el Jeddah Corniche Circuit, siendo su quinta victoria en la máxima categoría. A pesar de perder el liderato al inicio, Checo logró recuperarlo y, además, logró mantener a raya a su compañero Max Verstappen.

Relacionado: "A Verstappen le debió sorprender el ritmo de Checo"

El ranking publicado por la F1 ubicó al mexicano en la primera posición con una calificación de 9.2.

"Pérez tuvo que trabajar duro para la victoria, después de perder el liderato en la salida ante Fernando Alonso y luego tener que aguantar el ataque de su compañero de equipo, Max Verstappen. Pero lo manejó todo bien, ganándose un lugar en la parte superior de la clasificación de esta semana", fue la explicación de los expertos.

⚡️ @Aramco Power Rankings ⚡️@SChecoPerez tops the charts after his win on the streets of Jeddah! 💫#SaudiArabianGP #F1 pic.twitter.com/qFVnbryG15