Ángel Armando Castellanos

Miércoles 22 Marzo 2023 06:41

Fernando Alonso es un piloto muy competitivo y eso le da ventaja sobre el resto de la parrilla de la Fórmula 1. El placer que le genera el estrés lo hace estar por encima del resto.

Eso es lo que piensa Pedro de la Rosa, embajador de Aston Martin y ex piloto de Fórmula 1. Si algo puede hacer de Fernando un conductor distinto, es esa ambición.

"Es un luchador, disfruta tener la presión de cumplir, le encanta correr. Y no importa dónde o qué conduzca, siempre da el 100%. Su motivación nunca disminuirá", aseguró en palabras a Racing365News.

El Nano ya demostró que podía lidiar con un coche que presentaba problemas con frecuencia en Alpine. La temporada pasada ayudó a los franceses a ser El Mejor Equipo del Resto.

Este año, con un AMR23 que funciona mejor, suma dos podios consecutivos, algo que no vivía desde hace casi 10 años.

Faltan títulos

Pedro también consideró que esas cualidades no bastan si no hay un monoplaza que las respalde. Por eso no ha ganado títulos desde el 2006.

"Los últimos 10 años ha estado conduciendo autos que no son competitivos. Esa es la realidad.

"Pero su motivación se mantiene alta al conducir esos autos, y esto es lo que lo diferencia de cualquier otro conductor", insistió.