Aloisio Hernández

Miércoles 22 Marzo 2023 05:42

Carlos Sainz no brilló en los Grandes Premios de Bahréin y Arabia Saudita, pero aseguró que el equipo debe centrarse en sumar puntos y continuar con el desarrollo del SF-23.

El piloto de Ferrari fue dominado por su compañero de equipo Charles Leclerc en las dos sesiones de calificación que dieron inicio a esta temporada 2023.

Relacionado: Sainz: Están un paso por delante

El escenario fue similar en la carrera, aunque terminó justo por delante del monegasco en Jeddah gracias a la penalización de diez puestos en la parrilla de salida infligida a este último, que ya ha superado su cuota de centralitas electrónicas para la temporada.

Los Ferrari quedaron lejos de poder pelear por la victoria

Progreso

Sin embargo, Sainz es consciente de que debe mejorar su rendimiento: "No hice dos buenas sesiones de calificación", admite el español, retransmitido por Motorsport.com.

"La sensación siempre es buena en los entrenamientos libres, todavía no he hecho una vuelta perfecta en la clasificación con este coche, pero eso no me preocupa: sé, a medida que avanza la temporada, a medida que avanzo, que el rendimiento vendrá.

"Al menos me mantuve relativamente constante en la carrera. Quiero estar en el podio, quiero correr por la victoria. Todavía no hemos llegado allí, y hasta entonces, tenemos que sumar puntos y centrarnos en el desarrollo.

"Honestamente, en la última tanda dura, yo estaba presionando mucho, y Charles estaba presionando mucho detrás de mí, y simplemente no pudimos seguir el ritmo. Creo que esa es la realidad", lamentó el nacido en Madrid.