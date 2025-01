EXCLUSIVA: Steiner revela dificultades de Horner y Red Bull en 2024

El exjefe del equipo Haas, Guenther Steiner, cree que Christian Horner merece las palmaditas en la espalda necesarias después de un 2024 difícil donde nada les salió.

Horner no solo enfrentó una serie de desafíos a nivel personal, sino que el equipo de Fórmula 1 también comenzó a perder cada vez más terreno a medida que avanzaba la temporada. progresó.

Red Bull Racing comenzó la temporada 2024 de manera festiva, mientras el equipo celebraba su vigésimo aniversario. Sin embargo, estas celebraciones duraron poco, ya que al inicio de la temporada los equipos fueron acusados de comportamiento inadecuado y varias personas clave en la fórmula del éxito también se marcharon.

El rendimiento del RB20 también fue superado por la competencia, pero de una forma u otra se ganó el título mundial de pilotos.

'Subestimé lo difícil que fue para Christian'

Steiner recuerda esto en una conversación exclusiva con GPFans el año turbulento del jefe del equipo. "Creo que subestimé lo difícil que fue el año para Christian".

"Creo que recordará 2024 como el peor año de su vida, con todo lo que pasó. Y tenemos que darle el crédito de que siempre apoyó al equipo. Y luego Dejemos de lado el comienzo del año, son asuntos privados", se quita el sombrero ante el jefe de equipo con más años de servicio en la Fórmula 1.

Red Bull conducía con un solo coche

Red Bull no tenía que contar con Sergio Pérez, porque estuvo involucrado en un deslizamiento más de una vez. "Si hablamos de la temporada, está claro que sólo tenían un piloto en el equipo. No pudieron defender el Campeonato de Constructores porque sólo tenían un coche. Estaban luchando contra un McLaren con dos muy buenos pilotos. Y no es que 'Checo' no sea un buen conductor, pero no lo fue el año pasado", explica Steiner.

“Obviamente fue un mal año para el equipo. Perdieron a algunas personas, por supuesto. Adrian, perdieron a Jonathan y van a perder al ingeniero estratégico Will Courtenay, todos ellos son muy buenas personas", señaló.

"Y aunque Red Bull tiene una buena segunda línea, esta gente ha estado allí durante mucho tiempo, conocen los detalles. A veces es bueno traer sangre nueva, Pero reemplazar a alguien como Adrian será difícil. Sólo el tiempo dirá qué puede hacer Christian con esto, pero por el momento no parece que sea más fácil para él", dijo Steiner.

