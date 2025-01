Medios inician GUERRA contra Red Bull tras declaraciones sobre Checo

Los medios mexicanos no se han hecho demasiado populares en el mundo de la F1 fuera de México con un ataque masivo a Red Bull, Liam Lawson, el sucesor del mexicano Sergio Pérez y nuevo compañero de Max Verstappen en Red Bull Racing a partir de 2025, e incluso Jacques Villeneuve.

El sitio mexicano El Universal decidió atacar a Lawson, sucesor de Pérez en Red Bull como compañero de equipo de Verstappen en 2025, luego de que la Fórmula 1 publicara una publicación en las redes sociales. preguntando cuántos trofeos agregará personalmente Lawson al gabinete de trofeos de Red Bull.

Esto fue para El Razón suficiente y universal para hacer todo lo posible y retratar deliberadamente mal al neozelandés.

A pesar de que hay muchas reacciones positivas de los fanáticos debajo de la publicación, el sitio ve sólo reacciones negativas.

"El piloto neozelandés, con sólo once carreras de experiencia en la Fórmula 1, ha sido objeto de críticas como nuevo compañero del cuatro veces campeón del mundo. Mucha gente duda de si es la elección correcta para este puesto", declararon.

"Además de la decepción de los fanáticos de Checo Pérez, quienes no recibieron bien la noticia de su reemplazo, también hubo críticas desde Japón, donde los fanáticos esperaban que el segundo asiento fuera para Yuki Tsunoda", señaló.

La cuenta de la Fórmula 1 preguntó a los fanáticos cuántos trofeos. Lawson a su colección bajo la dirección del jefe del equipo, Horner, los aficionados respondieron en masa y con firmeza: cero.

Medios mexicanos atacan declaraciones Villeneuve

Jacques Villeneuve, que últimamente ha aparecido mucho en las noticias a través de entrevistas, tampoco se ha hecho popular en México. El canadiense afirmó que probablemente Pérez no regrese a la F1 y que México no debe contar con eso por el momento.

ParaPOSTA Deportes fue suficiente para que titulara 'Villeneuve ataca a Checo Pérez' Villeneuve a su vez ataca.

"El ex campeón de F1 no escatimó críticas a Pérez y dejó entrever que su futuro en la Fórmula 1 ya está sellado. Fue claro y decidido en sus declaraciones. Estos comentarios destacaron por su tono duro y la forma en que Villeneuve abrió la puerta a La F1 se cerró para Pérez. Con estas palabras dejó claro que ya no hay lugar para Pérez en el futuro de la F1", destacan.

Estadio Deportes va un poco más allá.

"Villeneuve ha hecho declaraciones controvertidas sobre el futuro de Pérez en la F1. Sugirió que la carrera de Pérez había terminado antes de que comenzara el año 2024", finalizó.

