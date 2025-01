Verstappen ROMPE EL SILENCIO sobre su futuro

Max Verstappen rompió el silencio sobre su futuro dentro de la Fórmula 1, en medio de rumores sobre una posible salida de Red Bull.

El holandés a menudo Indicó en el pasado que tengo muchos otros intereses en el campo del automovilismo. Sabemos que le gustaría correr en Le Mans y en el Campeonato Mundial de Resistencia y, por supuesto, a menudo se le puede encontrar en el simulador para completar carreras virtuales.

A Verstappen se le pregunta por qué le apasiona tanto esto último: "Me gusta ver que personas muy talentosas tengan una oportunidad justa en el mundo real, aunque nunca la hayan tenido, y con el tiempo puedan convertirse en pilotos profesionales".

En ese papel como una especie de supervisor y gerente, Verstappen se siente como pez en el agua: "Siempre me he dicho que si ya no fuera un piloto de carreras a tiempo completo, me gustaría seguir activo en las carreras, pero de una manera de gestión. Creo que en algún momento asumiré ese papel", concluye.

Por supuesto, a Max todavía le quedan algunos años por delante como piloto de Fórmula 1, aunque no se puede descartar que el cuatro veces campeón del mundo se retire prematuramente de la categoría reina.

El propio Verstappen dice ahora que él también aspira a una especie de puesto directivo. Mientras que muchos de sus compañeros a menudo sólo conseguían pasar a la categoría reina cuando tenían veintitantos años. El piloto de Red Bull ha tenido una carrera bastante buena. Ahora tiene cuatro títulos mundiales más y, en principio, todavía tiene contrato hasta 2028.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

