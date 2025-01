Lawson, AMENAZADO tras salida de Checo de Red Bull

Liam Lawson fue amenazado luego de la salida de Sergio Pérez de Red Bull Racing para la temporada 2025 de la Fórmula 1.

Jos Verstappen, padre de Max, emitió una advertencia en F1-Insider para el corredor neozelandés a su llegada a la escudería que tiene al tricampeón del mundo: "No debería cometer el error que cometí en Benetton en 1994.

"Al diablo con querer seguir el ritmo de Max. Debería hacer lo suyo. Esperemos que tenga un estilo de conducción similar al de Max, entonces juntos podrán mejorar el coche.

"Red Bull necesita construir un automóvil que sea más predecible en todas las condiciones. Si se ve el segundo semestre de 2024, no se puede ser optimista. Red Bull simplemente no ha logrado hacer que el coche sea constantemente rápido.

"En cuanto a Newey, es un hecho que el coche no mejoró cuando dejó el equipo. Especialmente las actualizaciones ya no funcionaron como se esperaba. He hablado bastante sobre las razones por las que el equipo amenaza con desmoronarse.

"Dejémoslo así. Una cosa es cierta: Red Bull tiene una gran tarea por delante en 2025", señaló.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

