Las EMOTIVAS palabras de Vowles tras la salida de Colapinto

Williams Racing ha llegado a un acuerdo con Alpine, por el que el equipo con sede en Enstone se hace con los servicios de Franco Colapinto en un contrato de varios años.

El argentino de 21 años, que se hizo con un asiento en Williams para las últimas nueve carreras de la temporada 2024 del Campeonato Mundial de Fórmula 1 de la FIA procedente de la Academia de Pilotos del equipo, asumirá el papel de piloto de pruebas y reserva en Alpine para la próxima temporada 2025.

En su debut en un Gran Premio con Williams en el Gran Premio de Italia de 2024, Franco se convirtió en el primer piloto en competir en Fórmula 1 de su país natal en 23 años.

Anotó puntos en su segunda participación en la siguiente carrera en Bakú, terminando octavo. Logró su segunda aparición en los puntos en el GP de Estados Unidos en octubre.

Por medio de una emotiva despedida, el jefe de Williams, James Vowles, escribió un tweet de despedida para el piloto argentino que fue parte de la academia de Williams y la anterior temporada logró sumar puntos en la temporada de Fórmula 1.

Muchas gracias, Franco.​

Ha sido un placer verte crecer y desarrollarte, no solo como piloto, sino como persona. Desde que te uniste a nuestra Academia de Pilotos en 2023 hasta que completaste la temporada 2024 como piloto de Fórmula 1 que suma varios puntos. No puedo esperar a verte seguir brillando. ​

Todo lo mejor,​ Tio James.

