Sale a la luz el PODER de Verstappen en Red Bull

La primera mitad de la última temporada de F1 en Red Bull Racing estuvo dominada principalmente por la lucha interna por el poder. Incluso estuvo a punto de provocar la suspensión del asesor principal Helmut Marko. Sin embargo, Max Verstappen ahora puede explicar que esto no sucedió por lo que él pensó al respecto.

El jefe del equipo, Christian Horner, fue acusado de comportamiento inapropiado hacia una colega justo antes del inicio de la temporada del año pasado. Se decía que todo tenía que ver con una lucha de poder en Red Bull tras la muerte del fundador Dietrich Mateschitz.

El día del entrenamiento gratuito en Arabia Saudita, Marko de repente dio la noticia de que el fabricante de bebidas energéticas podría suspenderlo. Eso no le sentó bien a Verstappen. "Siempre le he indicado al equipo que Helmut es muy importante. Para mí y para el equipo. Y por tanto también para mi futuro. No me gusta la opción de que se vaya".

Surgieron rumores de que Verstappen estaba considerando un traspaso a Mercedes si no se resolvían los problemas internos en Red Bull. Dice que sigue manteniendo las declaraciones que hizo a De Telegraaf: "Bueno, es lo que es. Siempre lo he dicho muy claramente, como el año pasado y todo el mundo lo sabe también", dijo Verstappen durante la entrevista de Simply Lovely de Viaplay.

"[Marko], por supuesto, hizo posible que comenzara en la Fórmula 1. No todos estuvieron de acuerdo en ese momento, ni siquiera en el equipo. Él siempre ha sido muy importante para mí, como un segundo padre. Por supuesto que tenemos.

"También hemos vivido muchas cosas juntos a lo largo de los años, muchas cosas buenas pero también malas. Entonces también eres muy leal a alguien".

Cuando se le preguntó si hubo un momento en el que pensó que Marko iba a dejar Red Bull, Verstappen respondió: "No creo que hayamos llegado a ese momento, simplemente porque indiqué lo que sentía al respecto".

Relacionado: Señalan al CULPABLE de que Sainz no fichó por Red Bull

¿Qué pasó con Checo Pérez en Red Bull?

Cuando su carrera parecía terminada, Pérez fue recogido por Red Bull en finales de 2020 como sustituto de Alexander Albon. El mexicano condujo para el equipo de Milton Keynes durante cuatro temporadas, ganando cinco Grandes Premios y dos títulos de constructores durante ese tiempo.

Sin embargo, su forma estuvo por debajo de la media, especialmente en 2024: terminó octavo en la clasificación de pilotos, mientras que su compañero de equipo Max Verstappen se proclamó campeón a falta de dos carreras y un sprint para el final.

Pérez también causó más daños que cualquier otro piloto, y Red Bull se perdió decenas de millones en premios al terminar tercero en el campeonato de constructores.

Después de meses de rumores, la decisión se tomó a principios de este mes y se anunció que Liam Lawson ocupará el lugar de Pérez en 2025 y se convertirá en el quinto compañero de Verstappen en Red Bull.

Como se mencionó, el propio Pérez aún no ha dicho nada sobre sus planes futuros, pero el Dr. Marko cree que lo sabe. El piloto de 34 años todavía aspira a conseguir una plaza en la categoría reina. Ya se han cubierto todas las plazas para 2025, pero en 2026 hay muchas posibilidades, incluido el flamante equipo; Cadillac F1.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!