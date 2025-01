Sainz anticipa GRAN SORPRESA con Williams

La adquisición de Williams, Carlos Sainz, enfatiza que no se debe subestimar a su compañero de equipo Alexander Albon.

Albon compitió contra Lando Norris, Charles Leclerc y George Russell en las categorías de nivel básico y los tres han quedado impresionados con el piloto de Williams durante años.

Sainz tuvo que mudarse a Ferrari a finales de 2024, porque Lewis Hamilton ocupará su lugar en el equipo. El español llevaba mucho tiempo mirando a su alrededor y también fue mencionado brevemente por Mercedes y Red Bull Racing.

Al final, Sainz eligió Williams y fue principalmente la promesa del equipo lo que lo convenció, dijo en ese momento. De momento Williams tiene que luchar por los puntos, pero se han dado pasos adelante en todos los equipos donde ha estado Sainz.

¿Qué dijo Carlos Sainz sobre Alex Albon?

Sainz tirará del carro junto con Albon en Williams. Este último procedía anteriormente de Toro Rosso (Visa Cash App RB) y estuvo junto a Max Verstappen en Red Bull Racing en 2019 y 2020.

El tailandés británico cayó por el hielo durante ese período, pero Williams lo contrató en 2022 y Albon ha podido trabajar en su recuperación desde entonces.

Para Sainz significa una nueva aventura y no pretende subestimar a Albon. En el Beyond the Grid Podcast explicó.

"Lo considero no sólo un muy buen piloto, sino también una gran persona. Creo que si preguntas a los otros 19 pilotos de la parrilla: “¿A quién ¿Crees que es uno de los realmente buenos en la parrilla? Entonces todos dirían Alex", declaró.

Sainz no puede decir mucho sobre la velocidad bruta de Albon, pero también ha buscado información de otros.

"Nunca he sido compañero de equipo de Alex, nunca he visto sus datos, pero por supuesto le pregunté a Lando, Charles y George, quienes con Alex han corrido. y todos dicen que la gente no sabe lo rápido que es Alex", finalizó.

