Sergio Checo Pérez ganó el Gran Premio de Arabia Saudita, pero no pudo contar con las felicitaciones posteriores de Jos Verstappen. Las imágenes muestran cómo el padre de Max ni se inmuta cuando el mexicano celebra a su lado.

Pérez arrancó en la pole position y apenas se movió del primer lugar en Jeddah. Max Verstappen comenzó la carrera en decimoquinto sitio y remontó hasta el segundo lugar, desde donde ya no pudo cerrar la brecha con su coequipero.

Su papá esperaba más, según las imágenes que circularon en las redes sociales después de la carrera. Mientras el mexicano mostraba su lado más fiestero, Jos seguía mirando al vacío.

Por un momento volvió la cabeza hacia Pérez y mostró una pequeña sonrisa. Las imágenes naturalmente generaron discusión, especialmente entre los fanáticos mexicanos, quienes se burlaron del ex piloto de 51 años.

En Twitter, hay muchas risas por la reacción incómoda de Verstappen senior, pero los fanáticos de Pérez generalmente no ven la diversión en ello. Hablan, entre otras cosas, de una actitud arrogante del padre de Max.

"La cara de Jos no tiene precio. No podemos soportar su arrogancia. Y si miras su pasado personal, tampoco es una buena persona",se lee.

"Ojalá podamos verlo así en todas las carreras", comenta alguien más en tono picante.

"Al final, Jos es un piloto frustrado. ¿Qué se puede esperar de él?", reclama otra persona.

Jos Verstappen, padre y "creador" del dos veces campeón del mundo Max, no oculta su mínimo interés por la victoria de Checo. Que nadie se sorprenda!

Jos Verstappen no felicitó a Checo... pone cara de "no me toques". 👀



En cambio, los mecánicos de Aston Martin felicitaron a Checo camino al Corral e incluso fue a festejar con sus excompañeros.



Bajo el tipo. 🤷‍♂️#SaudiArabianGP #F1 🏎 💨

pic.twitter.com/Gm2C286aFH