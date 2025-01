El gran RETO de Red Bull tras la salida de Checo

Para Red Bull Racing, 2024 fue la temporada en la que las cosas dieron un vuelco. ¿Podrá el equipo contraatacar en 2025 y asegurarse de recuperar el control para un quinto título consecutivo para Max Verstappen ?

Después de que Verstappen y Red Bull dominaran en 2022 y 2023 y ganaran los dos campeonatos con dominio, todo cambió en 2024. A principios de 2024, Red Bull ganó casi todas las carreras, hubo muchos P1 y P2 durante una carrera y Verstappen ganó siete de las primeras diez carreras.

Nada parecía ir mal, pero después del GP de España Verstappen no ganó diez carreras seguidas y McLaren y más tarde Ferrari fueron de repente más rápidos. Hacia el final de la temporada, Verstappen volvió a ganar algunas carreras, lo que le aseguró el título de campeón entre los pilotos, pero entre los constructores, Red Bull tuvo que dejar el título a McLaren.

Esto mientras Ferrari también acumularía más puntos. Cualquiera que mapee todos los puntos de la segunda y tercera fase de la temporada verá que las diferencias entre Verstappen y los pilotos de McLaren y Ferrari eran muy pequeñas o incluso desaparecieron. Hay trabajo por hacer para el equipo en 2025, en más de un sentido.

El futuro Verstappen

En Red Bull sucedieron muchas cosas en 2024, lo que en general creó una atmósfera negativa en torno al equipo. Por ejemplo, la investigación sobre el comportamiento transfronterizo de Christian Horner, que llevó la lucha de poder entre bastidores a un punto de ebullición, mientras que Jos Verstappen también empezó a involucrarse cada vez más.

Max Verstappen indicó a finales de 2024 que había tenido conversaciones con Mercedes durante el fin de semana en Miami , mientras que, además de las Flechas de Plata, Aston Martin a menudo se incluía en los rumores como posible nuevo equipo si el holandés decidía que ya era suficiente en Red Bull.

Pronto quedó claro que Verstappen volvería a conducir para Red Bull en 2025, pero para 2026, el comienzo de una nueva era, todavía no es nada seguro. Tanto Jos como Max Verstappen claramente no quieren mirar más allá de 2025.

Tanto el jefe del equipo, Horner, como el asesor Helmut Marko, que también parecía marcharse a principios de 2024, ya han afirmado que tienen que cambiar muchas cosas para convencerles en 2025 de que Verstappen seguirá formando parte del equipo en la nueva era.

En primer lugar, habrá que ver si el nuevo equipo alrededor de Verstappen, tras la marcha del director deportivo Jonathan Wheatley y del gran diseñador Adrian Newey, funcionará tan bien como el equipo anterior.

Además, el holandés seguirá atento a la lucha de poder entre bastidores. Sin embargo, según Horner, Marko y Jos Verstappen, hay una cosa que hará más feliz a Max Verstappen: un buen coche.

¿Será el RB21 mejor que el RB20?

Era algo que Verstappen todavía tenía a principios de 2024, pero desde las mejoras en Imola, el equilibrio del coche se deterioró rápidamente. Los principales problemas estaban relacionados con el subviraje, los bordillos, pero también la correlación.

Lo que el equipo vio en el simulador no coincidía en absoluto con lo ocurrido en la pista. Este es un problema que aún no se ha resuelto y el equipo continúa trabajando en ello.

Ahora se ha puesto en funcionamiento un túnel de viento nuevo y más moderno, exactamente en el momento adecuado. El equipo tiene más tiempo en el túnel de viento que McLaren y Ferrari esta temporada, porque terminó tercero entre los constructores.

Esto también será necesario para darle al RB21 un mejor equilibrio. Los primeros informes sobre el nuevo coche de Red Bull son positivos, pero lo cierto es que McLaren y Ferrari no se quedarán quietos y la competencia ahora es más feroz que en 2022 y 2023.

Mercedes también participará, mientras que Aston Martin y Alpine están detrás. Cuatro equipos importantes buscan mejorar.

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Nuevo compañero de equipo Verstappen

Durante las dos últimas temporadas también se ha hablado mucho del compañero de Verstappen: Sergio Pérez. El mexicano tuvo un desempeño peor en 2023, pero comenzó y terminó bien.

Pérez volvió a empezar en 2024, pero luego volvió a caer cuando empezaron las carreras en Europa y nunca más se recuperó. El mexicano finalizó octavo en el campeonato detrás de todos los pilotos de McLaren, Ferrari y Mercedes. A Red Bull le bastó para decir adiós, a pesar de que le costó mucho dinero al equipo.

Liam Lawson, quien ha demostrado su valía en Visa Cash App RB durante los últimos seis meses, fue nombrado su sucesor. Si bien mucha gente pensó que Yuki Tsunoda merecía una oportunidad. Sin embargo, Lawson tendrá que hacer lo que Pérez no pudo hacer: apoyar a Verstappen en la delantera y darle a Red Bull la oportunidad de convertirse en campeón de constructores.

Probablemente tendrá algo de tiempo para esto, pero no mucho. Tsunoda está listo para intervenir si Lawson decepciona. Tanto Marko como Horner ya han indicado que se necesita un desempeño inmediato en Red Bull. La pregunta sigue siendo si Lawson podrá hacer esto de inmediato.

Red Bull Ford a partir de 2026

Luego hay otro factor que sin duda jugará un papel detrás de escena en 2025: 2026. Red Bull no sólo debe trabajar en el coche para la nueva era, como debe hacerlo cada equipo, sino que también debe asegurarse de que sus propios motores estén listos para funcionar. a un alto nivel el próximo año. Red Bull o Ford revelan muy poco sobre el proyecto, aparte de que "todo va según lo previsto".

Los motores determinarán si el equipo puede ser competitivo inmediatamente en 2026 y si Verstappen puede ser retenido para el equipo después de la temporada 2026. Si los motores no funcionan, no son fiables o no generan suficiente potencia y velocidad, esto influirá en la decisión de Verstappen.

Conclusión

En definitiva, 2025 puede considerarse un año crucial, especialmente para Red Bull. El equipo tiene al mejor piloto de la parrilla, pero un piloto que se está volviendo cada vez más crítico y que además ve que Red Bull tiene actualmente el tercer y quizás incluso el cuarto coche de la parrilla.

Si a eso le sumamos el malestar dentro de Red Bull, la salida de varias personas importantes y Jos Verstappen, que también está aumentando la presión, está claro que Red Bull Racing puede trabajar para mantener contento al equipo de Verstappen de cara a la nueva era en la F1.

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!