¿Sainz, Checo, Ricciardo? Max señala a su MEJOR compañero

La próxima temporada, Liam Lawson causará sensación junto a Max Verstappen en Red Bull Racing. Esto significa que Sergio Pérez ha abandonado definitivamente la selección austriaca y, en conversación con Blick, el tetracampeón nombra a su compañero más fuerte.

Verstappen comenzó en 2015 en la categoría reina con el equipo hermano de Red Bull Racing, la Scuderia Toro Rosso (Visa Cash App RB). Un joven Carlos Sainz fue allí compañero del holandés.

Cuando Verstappen se mudó a Red Bull Racing, compitió contra Daniel Ricciardo. El alegre australiano se marchó a Renault a finales de 2018, lo que supuso el ascenso de Pierre Gasly.

Sin embargo, el francés fue evaluado y considerado deficiente por la dirección del equipo, así como por su sucesor Alexander Albon. Por lo tanto, Pérez fue asumido, pero 2024 fue su última temporada en la Fórmula 1 por el momento

Relacionado: Comparan a Colapinto con el MEJOR DE LA HISTORIA

Verstappen nombra al compañero de equipo más fuerte

Verstappen es honesto sobre la salida de 'Checo': "Es una pena porque fuimos un buen equipo durante cuatro años y Sergio siempre fue leal. Es una cualidad que realmente aprecio".

Sin embargo, el mexicano se quedó en más de una ocasión detrás de Verstappen, pero el holandés cree que no estuvo tan mal con un buen coche.

"Si volvemos a adelantar el coche, no importa quién esté en la otra cabina", dice Verstappen.

Cuando se le pregunta quién era su compañero de equipo más fuerte, Verstappen también lo tiene claro: "Sin duda, Daniel Ricciardo. He aprendido más de él. He absorbido mucho y lo he llevado conmigo de mis propias experiencias".

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!