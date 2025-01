El gesto que Marko NUNCA tuvo con Checo en Red Bull

Uno de los fichajes de invierno de Red Bull ha revelado la gran influencia del asesor Helmut Marko en el equipo.

Tanto el equipo senior como el junior de Red Bull han cambiado de pilotos para la próxima temporada, y la salida de Sergio Pérez ha desencadenado una reacción en cadena de movimientos dentro del equipo.

El corredor mexicano solo pudo lograr el P8 en el campeonato de pilotos la temporada pasada, lo que resalta el marcado contraste en la capacidad de los pilotos dado que su compañero de equipo Max Verstappen aún logró traer a casa el campeonato a pesar de los problemas de Red Bull.

El equipo, por otro lado, terminó tercero en el campeonato de constructores detrás de Ferrari y McLaren, robando el título por primera vez desde 1998.

En un intento de aumentar sus posibilidades de campeonato en la lucha contra las fortalezas cada vez mayores de McLaren y Ferrari, Red Bull ahora ha fichado a Liam Lawson, promoviéndolo desde el equipo junior RB, con la estrella de F2 Isack Hadjar tomando su lugar junto a Yuki Tsunoda.

Isack Hadjar ha firmado su primer contrato a tiempo completo en la F1

La lucha por convertirse en compañero de equipo de Max Verstappen la ganó Liam Lawson

¿Cómo quedó demostrado el poder de Helmut Marko en Red Bull?

Antes de su temporada de debut en la cima del automovilismo, el junior de Red Bull, Hadjar, ha revelado el esfuerzo que hizo Marko para completar las formalidades de su contrato de F1.

"Realmente me conmueve que Helmut haya venido hasta Italia para firmar personalmente mi contrato", dijo Hadjar a Canal+.

El asesor de Red Bull Helmut Marko fue fundamental para despedir a Sergio Pérez de la F1

El piloto franco-argelino claramente apreció el esfuerzo, el asesor de F1 de 81 años defendió el talento de la joven estrella.

"Le debo mucho. La relación que tengo con él es más que una relación de jefe-empleado. Si las cosas no van bien, no se limita a criticarme. Me respeta como persona y mi forma de abordar el deporte", finalizó

