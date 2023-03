Joey Logano superó al líder Brad Keselowski en la última vuelta y ganó la carrera de la Serie de la Copa NASCAR del domingo en Atlanta Motor Speedway.

Aunque los pilotos de Chevrolet ganaron las primeras cuatro carreras de la temporada, los Ford y los Toyota estaban en la pelea por la victoria en las últimas vueltas del domingo.

Keselowski, que buscaba poner fin a una racha de 65 carreras sin ganar, mantuvo el liderato en la bandera blanca, pero Logano, ayudado por un empujón de Christopher Bell, superó a Brad por fuera y tomó la delantera definitivamente. Los siguientes entre los cinco primeros fueron Bell, Corey LaJoie y Tyler Reddick.

“Es tan especial para mí ganar Atlanta”, dijo Joey. “Tantos recuerdos de mi papá y míos corriendo aquí mismo en el cuarto de milla. Este es el círculo completo para nosotros."

"Tantos recuerdos gritando allí con el auto de Legends, compitiendo, pasándolo en grande. Soñar con ir al cuarto de milla y seguir hasta la gran pista. Ese siempre fue el sueño de hacerlo. Finalmente ganar aquí significa mucho para mí aquí personalmente, pero también para el equipo."

La victoria fue la 32 en la carrera de Logano, pero la primera en AMS.

El mexicano Daniel Suárez vio finalizada su participación antes de tiempo y no pudo completar la carrera, al tener que abandonar en la vuelta 213 después de una falla en su auto derivada de un choque entre otros dos autos, lo que lo arrojó hasta la posición número 29 de la carrera por default.

