¡Colapinto destapa una de sus INTIMIDADES!

Franco Colapinto destapó un gran secreto luego de su participación en la temporada 2024 de la Fórmula 1.

En declaraciones publicadas por TN, el corredor argentino compartió una de sus intimidades al momento de correr en la máxima categoría: “Siempre me pongo todo lo derecho primero: guante, bota, cinturón.

"Creo que de por sí los argentinos tenemos muchas cábalas, estamos un poquito locos. Por suerte hago lo que me gusta. Me divierte más. No tenés que frenar en los pozos ni preocuparte por pegarle a un cordón.

"Que yo soy medio animalito. Por ahora no hay nada cerrado ni confirmado para mi futuro, estamos buscando la mejor opción para mí”, apuntó el corredor sudamericano.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

