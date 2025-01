Ferrari responde a las PREOCUPACIONES sobre Hamilton

El jefe del equipo Ferrari, Fred Vasseur, ha subrayado que al equipo no le preocupa adaptar Lewis Hamilton a su nuevo entorno de trabajo ni cuánto tiempo tiene que pasar en el simulador o en la pista de pruebas.

Lo más probable es que Hamilton tenga la oportunidad de probar el Ferrari 2023 en Fiorano en un día de TPC con Pirelli, pero Vasseur no ve esto como algo crucial.

Es 2025, por lo que Hamilton ahora es oficialmente piloto de Ferrari después de que expiró su contrato con Mercedes. El británico pasó 12 años en Brackley y ganó seis títulos de pilotos y ocho campeonatos de constructores, haciendo de la asociación entre ambas partes la más exitosa en la historia de la Fórmula 1.

Sin embargo, Hamilton, que cumplirá 40 años en enero, pasó toda su carrera, incluida su carrera previa a la F1, en Inglaterra y tendrá que cambiar de marcha para adaptarse a la operación de Maranello. Sin embargo, Vasseur y Hamilton son viejos conocidos.

Los dos ya trabajaron juntos en 2005, cuando el jovencísimo inglés se proclamó campeón de la Fórmula 3 Euro Series con Vasseur como jefe de equipo.

No es el novato del año

TPC, Testing of Previous Cars, es un día donde Pirelli colabora con los equipos de Fórmula 1 para experimentar y permitir que los equipos recopilen más datos en autos más antiguos.

Vasseur sugirió que esa es la idea, acostumbrar a Hamilton a los Ferrari de la era del efecto suelo, pero esta prueba está en duda y aún no ha sido programada. Sin embargo, esto no es un problema en Ferrari, ya sea que esta prueba se realice o no.

"Él no es el novato del año, eso no me preocupa en absoluto", dijo Vasseur en Motorsport.com sobre la posible pérdida de los días de pruebas en enero. “Sabemos que tenemos que asimilar muchos procedimientos estos días, pero él tiene la experiencia suficiente para hacerlo", agregó.

Hamilton ha hablado a menudo de simuladores durante su carrera y que prácticamente no pasa tiempo con las máquinas. Prefiere estar en el coche en la pista, pero según Vasseur, el siete veces campeón tendrá que arreglárselas. Con ello aprendemos todos los procesos del coche Ferrari.

“Tenemos la ventaja de tener el simulador y él puede hacer una simulación de carrera y una simulación de clasificación en el simulador y prepararse completamente para el volante y todos los detalles del auto. Pero esto no me preocupa y no es el mayor desafío”, finalizó

