¡Fuerte ACUSACIÓN de Colapinto a Williams!

Franco Colapinto lanzó una fuerte acusación contra Williams tras la temporada 2024 de la Fórmula 1.

Esto fue lo que dijo el corredor argentino en palabras publicadas por Motorsport.com: "Hice muy pocas pruebas, solo en Silverstone con la FP1 y Abu Dhabi el año anterior, así que me subieron un poco crudo al coche, pero hice más de lo que el equipo esperaba.

"Lo importante es que he dejado un buen sello y una buena marca en la categoría. Sí, cuando vuelvas atrás, siempre crees que podrías haber hecho algo mejor, algo que podrías haber cambiado, pero creo que he hecho un buen trabajo y he disfrutado del momento.

"Subir a la Fórmula 1 era mi sueño desde que era muy niño, y haberlo cumplido este año fue muy especial, estoy contento porque ya he dado el salto, fue mi sueño hecho realidad. Estoy trabajando para que no solo sean nueve carreras, todos trabajamos en conjunto, somos un equipo, estamos peleando por lo mismo.

"Al final, soy el piloto, tiene que ser el que decide, hay que poner mi opinión en juego, porque al final soy el que decide", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, pero no lo suficiente.

De esta manera, el túnel de viento se asignara de orden inverso a la tabla de constructores para la siguiente temporada.

¿Como terminó el Campeonato de Constructores tras el GP de Abu Dhabi?

1. McLaren 666 puntos

2. Ferrari 652 puntos

3. Red Bull Racing 589 puntos

4. Mercedes 468 puntos

5. Aston Martin 94 puntos

6. Alpine 65 puntos

7. Haas 58 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

