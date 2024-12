La VERDAD sobre la relación entre Checo Pérez y Esteban Gutiérrez

Han sacado a la luz la verdad sobre la relación que sostienen Sergio Pérez y Esteban Gutiérrez.

Luis Manuel López, narrador de la Fórmula 1 en México, reveló en un programa de FoxSports los detalles sobre el trato entre los dos corredores mexicanos que tuvieron paso en la máxima categoría: "Esteban y Checo no son los mejores amigos.

"No se llevan mal, no están en contra ni uno ni otro, pero no son los mejores amigos. Fueron rivales en la Fórmula 1, ¿no? Rivales para llegar incluso a la Fórmula 1, sí. Esteban trabaja en Mercedes, Checo trabaja en Red Bull. Rivales.

"Esteban y bajó la mirada y me dijo, dice, estoy muy triste, estoy muy triste porque no lo merece Checo, dice, y más triste porque no lo merece la gente", comentó el periodista.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

