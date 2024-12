Estrella de Red Bull TRAICIONA a Verstappen

Isack Hadjar es el nuevo fichaje de Red Bull para la temporada 2025 de F1. Competirá para el equipo hermano VCARB. Ha hecho una declaración sorprendente: según él, no Max Verstappen sino Lewis Hamilton es el "mejor de todos los tiempos".

"Yo crecí con él", comenzó Hadjar en una entrevista con Formula2.com. “Siempre he sido un fan suyo desde que tenía tres años y lo animé hasta su séptimo título. Estaba muy feliz de apoyar al que ganó todo y creo que es el piloto más completo que existe desde el momento en que comencé a correr.

"Me interesé aún más en la Fórmula 1 y me quedó claro que Lewis era el hombre a vencer, así que siempre lo consideré la 'CABRA'. Realmente lo amo y él Realmente me inspira en todo lo que hago.

“Hay algunas carreras suyas que destacan. Creo que uno de ellos fue cuando luchó contra Sebastian Vettel en 2018 y la vuelta de la pole que hizo en Singapur fue muy especial.

"En Brasil 2021, su fin de semana de carrera fue simplemente excepcional, incluso si estaba un poco a favor de Red Bull. Fue ese fin de semana de otro nivel, diría que fue el mejor fin de semana de su vida", comentó.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

