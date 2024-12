Toda la VERDAD sobre la ruptura entre Checo y Red Bull

Han sacado a la luz la verdad sobre el momento exacto de la ruptura de Red Bull con Sergio Pérez y que derivó en la salida del mexicano.

Marco Tolama, reconocido periodista de automovilismo, reveló lo sucedido durante su aparición en un programa de ClaroSports y contó lo siguiente: "Hubo el problema de Brasil, cuando todo lo que había hecho Checo le hacía pensar con todo su derecho de que si necesitaba en algún momento un apoyo de más, lo iba a obtener y no lo obtuvo.

"Y no es tanto que no le diera el lugar que le pedían a Max Verstappen a Checo cediéndoselo, sino lo que comentó en ese momento Checo, que me parece que fue lo que fue como un punto de rompimiento, principalmente con el tema de la familia de Max Verstappen, cuando le dijo bueno, ahora sabemos qué clase de persona es, y lo dijo al aire, y recorrió esa declaración, y fue tremendamente criticada.

"Y a partir de ese momento, me parece, repito puedo estar equivocado, las cosas se descompusieron mucho al interior, en su relación con quienes tienen muchísima influencia dentro del equipo, Gabriel, y sobre todo el papá, pero con todo lo que tienen junto, ellos pertenecen a la F1, ellos son de esa familia, para bien o para mal.

"Y tienen la posibilidad, si no de ir directamente en contra, por ejemplo de Checo, sí hacer todo lo posible porque tengan problemas condicionales", comentó.

Relacionado: ÚLTIMA HORA: Checo, AVANZADO para fichar por Ferrari

¿Cómo quedó el Campeonato de Constructores de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Los resultados de Mercedes, sumados a los de Ferrari lograron aprovechar mucho la situación para apretar las cosas con McLaren, pero no lo suficiente.

De esta manera, el túnel de viento se asignara de orden inverso a la tabla de constructores para la siguiente temporada.

¿Como terminó el Campeonato de Constructores tras el GP de Abu Dhabi?

1. McLaren 666 puntos

2. Ferrari 652 puntos

3. Red Bull Racing 589 puntos

4. Mercedes 468 puntos

5. Aston Martin 94 puntos

6. Alpine 65 puntos

7. Haas 58 puntos

8. Visa Cash App RB 46 puntos

9. Williams 17 puntos

10. Kick Sauber 4 puntos

¿Quieres enterarte de TODA la información de Checo, Alonso, Colapinto y Sainz en tu bandeja de entrada? ¡Regístrate aquí!