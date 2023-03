El canadiense Lance Stroll se vio en la necesidad de abandonar la carrera, generando un Safety Car que modificará toda la carrera, afectando la amplia ventaja que tenía Checo Pérez sobre el resto.

Los problemas del auto de Stroll en la vuelta dieciocho de la carrera, cambiaron toda la estrategia de los pilotos, donde los Ferrari de Sainz y Leclerc, que estaba visiblemente molesto en la radio con su escudería.

