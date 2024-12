Colapinto ROMPE EL SILENCIO sobre su futuro en F1

Franco Colapinto ha roto el silencio sobre su futuro en la Fórmula 1 para la temporada 2025.

El corredor argentino fue premiado con el reconocimiento para "El mejor deportista argentino de 2024" y durante su presencia en la ceremonia fue cuestionado por los medios con respecto a sus próximos pasos en la máxima categoría.

Esto fue lo que respondió el piloto sudamericano: "Hay negociaciones siempre, ¿no? Siempre hay negociaciones en la Fórmula 1, eso es constante. La verdad es que no está en mis manos, no está en las manos de nadie de mi entorno, no está en las manos de mis managers. Es otro el que tiene que decidir", señaló.

El actual reserva de Williams para 2025 estuvo rodeado de muchos rumores durante los últimos meses, en los que muchos dieron por hecho su fichaje por Red Bull Racing en lugar de Sergio Pérez.

Luego, se dijo que primero pasaría por Racing Bulls en lugar de Liam Lawson, quien era el mejor posicionado para situarse junto a Max Verstappen. De igual forma, también se le puso en la órbita de Alpine en sustitución de Jack Doohan.

No obstante, ellos también dejaron en claro que tienen contrato para todos sus corredores y que el precio que pide Williams por el sudamericano es demasiado alto. Por lo tanto, es posible que no veamos a Franco en un monoplaza de la F1 hasta 2025.

¿Cómo quedó el Campeonato de Pilotos de la F1 2024?

El Gran Premio de Abu Dhabi significó otra victoria para Lando Norris que pudo asegurar el campeonato de constructores para McLaren. En el circuito de Yas Marina no hubo límites para Norris, que hizo todo lo necesario para aún con la presión de Leclerc y Sainz llevarse la victoria.

Fue un día agridulce para los pilotos hispanos, ya que Carlos Saínz terminó segundo y Fernando Alonso en noveno.

Por otro lado, Checo Pérez vio como una falla mecánica le cortó su gran carrera antes de tiempo y Franco Colapinto tuvo que abandonar también después de un toque con Piastri.

